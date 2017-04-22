Epdk Üst Kurulu Üyesi Şenel: "Buzdolaplarımızla 5 Keban Barajı Değerinde Enerji Tüketiyoruz"

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Üst Kurulu Üyesi Fazıl Şenel, sadece evlerdeki buzdolaplarının Türkiye enerjisine yükünün 5 Keban Barajı ile eş değer olduğunu söyledi.



Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kültür Merkezi'nde "Orta Doğu ve Türkiye'de Enerji Politikası ve Ülkemizdeki Bor Çalışmaları" konulu konferans gerçekleştirildi. Konferansa, EPDK Üst Kurul Üyesi Fazıl Şenel ve Zorlu Maden Grubu Genel Müdürü Dr. Orhan Yılmaz katıldı. Fazıl Şenel, Türkiye'nin enerji politikasıyla ilgili bilgiler verdi. Ülke olarak başlıca meselelerinin enerjide dışa bağımlılığı azaltmak olduğunu ifade eden Şenel, özellikle hedeflerinin sıfır enerji ithalatı olduğuna değindi. Bu amaçla kat edilecek yolda en önemli yardımcılarının enerji verimliliği ve alternatif enerji kaynakları olduğuna değinen Şenel, "Yenilebilir enerji konusunda hedefimiz enerji üretiminde yüzde 30. Yenilebilir enerji ve nükleer enerjinin ülke için gerekliliğine inanıyorum. Nükleer enerji konusunda geciksek de bugün izlenilen yol ve hedeflenenler güzel. Özellikle elektrik üretiminde doğalgaza olan bağımlılığın azaltılmalı, bu amaçla enerji verimliliğine önem verilmeli. Düşünün bugün sadece evlerimizdeki buzdolaplarımızla 5 Keban Barajı değerinde enerji tüketiyoruz. Sadece buzdolaplarımızı A sınıfı olanlarla değiştirerek bu enerji hasılatını yarı yarıya hafifletmiş oluruz" dedi.



"Bor üretiminin dörtte üçü ülkemizde gerçekleşiyor"



Dr. Orhan Yılmaz ise, Türkiye'deki bor üretimi konusunda bilgiler verdi. Bugün dünyanın bir numaralı bor üreticisi olduğumuzun altını çizen Yılmaz, üretimin dörtte üçünün Türkiye tarafından karşılandığını belirtti. Türkiye'nin bor konusunda çok ciddi gelir sağladığını söyleyen Yılmaz, "Buna rağmen hala şöyle düşünüyoruz; bizim böyle çok ciddi kaynaklarımız var, niye biz uçamıyoruz. Bor üretimiyle tek başına uçabilmek yani trilyonlarca lira kazabilmek mümkün değil. Çünkü dünyada tüketilen tüm bor kimyasallarının değeri yılda 2 milyon dolar civarında. Bordan itibaren türevlere değil de malzemeye gidildikçe değer artıyor. Biz farzı mahal borax penta üretiyoruz. Bu ürün izolasyon sanayinde ya da elyaf sanayinde gidiyor. Elyaf sanayinin dünyadaki cirosu 120 milyar Euro. Elyaf bor olmadan da yapılır hatta elyafın sadece yüzde 20'sinde bor vardır, yüzde 80'nin de kullanılmaz. Şimdi biz zannediyoruz ki en yüksek maliyet bordan geliyor, halbuki sanayide en büyük maliyet hep enerjidir. Ülkemizin ise elyaf sanayinden aldığı pay 10 milyon dolar civarında. Biz zaten bor üretiminde iyi noktalardayız, daha fazla kazanmak için bor madeninin kullanıldığı sanayi ürünlerine yönelmeliyiz" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR