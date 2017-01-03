Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Epdk Kurul Kararı
Ara
BİST 77.755 %0,00
DOLAR 3,5423 %0,30
EURO 3,7083 %-0,09
PARİTE 1,0467 %-0,48
ALTIN 131,13 %0,52
FAİZ 10,94 %2,92
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Epdk Kurul Kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), LPG piyasasında unvan, adres veya iş yeri açma ve çalışma ruhsatı tadiline ilişkin başvuruları süresinde yapmayan lisans sahiplerinin lisans tadil bedelinin 5 katını ödemeleri kararlaştırıldı.

Epdk Kurul Kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), LPG piyasasında unvan, adres veya iş yeri açma ve çalışma ruhsatı tadiline ilişkin başvuruları süresinde yapmayan lisans sahiplerinin lisans tadil bedelinin 5 katını ödemeleri kararlaştırıldı.

EPDK'nın konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, unvan, adres veya iş yeri açma ve çalışma ruhsatı tadiline ilişkin başvuru yükümlülüklerini süresinde yerine getirmediği tespit edilen LPG otogaz bayilik lisansı sahipleri, LPG taşıma lisansı sahipleri, LPG tüpü imalatı lisansı sahipleri ve LPG tüpü muayenesi, tamiri ve bakımı lisansı sahipleri, yönetmelikte belirtilen sürelerden sonraki bir tarihte lisans tadil başvurusunda bulunmaları halinde, tadil talebinde bulunulan yılın uygulanmakta olan bedelin 5 katını ödeyerek söz konusu tadil yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacaklar.

Ayrıca, adres değişikliği nedeniyle iş yeri açma ve çalışma ruhsatıyla adres tadiline ilişkin başvurularını süresinde yerine getirmediği tespit edilen LPG dağıtıcı ve depolama lisansı sahipleri de o yıl uygulanmakta olan lisans tadil bedelinin 5 katını ödeyecek.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Elektrik Enerjisi, Nükleer Enerji, Güneş Enerjisi, Işık Enerjisi, Resmi Gazete, Enerji, Yargı, Epdk, Lpg