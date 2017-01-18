Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında, yer ismi değişiklikleri nedeniyle yapılan adres tadiliyle söz konusu değişikliklerden dolayı yapılacak iş yeri açma ve çalışma ruhsatı işlemlerinde, mevzuatta belirtilen sürede başvuru yapılması şartıyla lisans tadil bedeli alınmaması kararlaştırıldı.



EPDK kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.



Buna göre, yetkili idare tarafından gerçekleştirilen mahalle, cadde, sokak ve benzeri yer ismi değişiklikleri nedeniyle yapılacak adres tadillerinden ve bu değişiklikler nedeniyle yapılacak iş yeri açma ve çalışma ruhsatı işlemlerinden, ilgili mevzuatta belirtilen süreler içerisinde başvurulması kaydıyla lisans tadil bedeli alınmayacak.



LPG piyasasında lisans sahibinin talebiyle yapılan lisans sona erdirme başvuruları ise lisans sahibinin ilgili talebini içeren dilekçeyle yapılacak.



Tüzel kişi lisans sahiplerine ilişkin lisans sona erdirme taleplerinde, yetki belgesinin aslı veya son 6 ay içerisinde noter tarafından tasdikli sureti eklenecek.



Ayrıca EPDK, Polgaz Polatlı Doğalgaz AŞ ve İzmir Doğalgaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt AŞ'nin 2012-2016 dönemi perakende satış tarifelerini yeniden belirledi.



Bu kapsamda, Polgaz Polatlı Doğalgaz AŞ'nin 2016 yatırım tavanı 16 milyon 142 bin 20 lira olurken, İzmir Doğalgaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt AŞ'nin aynı dönemde yatırım tavanı ise 25 milyon 364 bin 9 lira olarak belirlendi.



Bu arada, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odasının ana yönetmelik değişikliği de Resmi Gazete'de yayımlandı.



Değişiklikle oda koordinasyon kurulu üyeleri, birlik yönetim, denetleme, yüksek onur kurulu üyeleri ve yönetim kurulu, şube yönetim kurullarının asıl üyeleri, meslek dalı ana komisyonlarının yürütme kurulu başkanları ve kadın komisyonunca belirlenecek birer üyeden oluşacak.