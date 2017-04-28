Epdk Kararı

Organize toptan elektrik piyasalarında faaliyet gösteren katılımcıların, piyasada işlem yapabilmek için ödeyecekleri başlangıç teminatının yüzde 25'ini nakit olarak verme zorunluluğu kaldırıldı.



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) elektrik piyasasına ilişkin, Teminat Usul ve Esaslarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.



Buna göre, piyasa katılımcılarının, gün öncesi, gün içi ve dengeleme güç piyasalarıyla mali uzlaştırma işlemlerine ilişkin yatırdıkları başlangıç teminatının yüzde 25'inin lira cinsinden nakit yatırılması uygulamasına son verildi. Teminat için yeni bir limit de belirlenmedi.



Karar, 1 Mayıs'tan itibaren yürürlüğe girecek.