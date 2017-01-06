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Epdk, Elektrik Tavan Fiyatını Düşürdü
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Epdk, Elektrik Tavan Fiyatını Düşürdü
6 Ocak 2017 Cuma 10:27
EPDK, serbest piyasaya satılan elektrik tavan fiyatını aşağı çekti.
EPDK, serbest piyasaya satılan elektrik tavan fiyatını aşağı çekti.
Kaynak:
Dunya.com
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