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Epdk'dan 25 Şirkete Ceza
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Epdk'dan 25 Şirkete Ceza

EPDK, 25 akaryakıt şirketine çeşitli nedenlerle 9 milyon 649 bin 660 lira ceza verdi.

Epdk'dan 25 Şirkete Ceza

EPDK, 25 akaryakıt şirketine çeşitli nedenlerle 9 milyon 649 bin 660 lira ceza verdi.

Kaynak: Dunya.com