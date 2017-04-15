Epdk, 3 Şirkete Yarım Milyon Lira Ceza Kesti
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca 3 akaryakıt şirketine toplam 490 bin lira ceza verildi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca 3 akaryakıt şirketine toplam 490 bin lira ceza verildi.
Kaynak: Dunya.com
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