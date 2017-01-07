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Epdk 22 Şirkete Lisans Verdi
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Epdk 22 Şirkete Lisans Verdi
7 Ocak 2017 Cumartesi 09:07
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 22 şirkete lisans verdi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 22 şirkete lisans verdi
Kaynak:
Dunya.com
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