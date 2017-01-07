Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 22 şirkete lisans verdi, 13 şirketin lisansını iptal etti.
EPDK'nın konuyla ilgili ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre EPDK, elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen 7 şirkete üretim lisansı, bir şirkete de tedarik lisansı verdi. Kurum, bu piyasadaki 7 şirketin üretim lisansını iptal etti.
Petrol piyasasında ise üç şirkete dağıtıcı lisansı, dört şirkete madeni yağ lisansı, bir şirkete de işletme (biodizel) lisansı veren EPDK, dört şirketin madeni yağ lisansının ve iki şirketin dağıtıcı lisansının iptalini kararlaştırdı.
Ayrıca doğalgaz piyasasında faaliyet göstermek isteyen bir şirkete sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) iletim ve dağıtım lisansı ve diğer bir şirkete de CNG satış lisansı verildi.
EPDK, LPG piyasasında da iki şirkete dağıtıcı, iki şirkete de depolama lisansı verdi.
Delta 1 Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye Tortum Regülatörü ve HES üretim tesisi için verilen ancak daha sonra iptal edilen üretim lisansı da tekrar yürürlüğe girdi.
Epdk 22 Şirkete Lisans Verdi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 22 şirkete lisans verdi, 13 şirketin lisansını iptal etti.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 22 şirkete lisans verdi, 13 şirketin lisansını iptal etti.
-
Tam 15 milyon doların akıbeti belli oldu
-
Araç tescilinde yeni dönem! İşlemler noterliklere devredilebilecek
-
Gece yarısından itibaren geçerli olacak
-
Ekmeğe sürülecek kahvaltılığın yeni hali!
-
4.2 milyon emeklinin beklediği müjdeli haber her an gelebilir!
-
İşte dünyanın en dakik ülkesi!
-
82 yaşında ama hasta eşi için yaptığı gözlerinizi yaşartacak
-
Başkent'te dehşet! Halk otobüsü şoförü, kadın yolcuya tecavüz etti