Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Epdk 20 Enerji Uzman Yardımcısı Alacak
Ara
BİST 90.064 %0,21
DOLAR 3,7299 %1,81
EURO 3,9451 %1,32
PARİTE 1,0613 %-0,01
ALTIN 154,41 %1,89
FAİZ 11,46 %2,14
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Epdk 20 Enerji Uzman Yardımcısı Alacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu sınavla 20 enerji uzman yardımcısı istihdam edecek.

Epdk 20 Enerji Uzman Yardımcısı Alacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu sınavla 20 enerji uzman yardımcısı istihdam edecek.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Elektrik Enerjisi, Nükleer Enerji, Güneş Enerjisi, Işık Enerjisi, Enerji, Epdk