Epdk 20 Enerji Uzman Yardımcısı Alacak
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu sınavla 20 enerji uzman yardımcısı istihdam edecek.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu sınavla 20 enerji uzman yardımcısı istihdam edecek.
Kaynak: Dunya.com
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