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Epdk 15 Şirkete Lisans Verdi
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Epdk 15 Şirkete Lisans Verdi

EPDK elektrik, petrol, doğalgaz ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında faaliyet gösterecek 15 şirkete lisans verdi, 16 şirketin lisansını sonlandırdı.

Epdk 15 Şirkete Lisans Verdi

EPDK elektrik, petrol, doğalgaz ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında faaliyet gösterecek 15 şirkete lisans verdi, 16 şirketin lisansını sonlandırdı.

Kaynak: Dunya.com

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Doğalgaz, Petrol, Epdk, Lpg