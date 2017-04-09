Epdk 15 Şirkete Lisans Verdi
EPDK elektrik, petrol, doğalgaz ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında faaliyet gösterecek 15 şirkete lisans verdi, 16 şirketin lisansını sonlandırdı.
EPDK elektrik, petrol, doğalgaz ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında faaliyet gösterecek 15 şirkete lisans verdi, 16 şirketin lisansını sonlandırdı.
Kaynak: Dunya.com
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