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Epdk 15 Şirkete Lisans Verdi
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Epdk 15 Şirkete Lisans Verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik, petrol, doğalgaz ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında faaliyet gösterecek 15 şirkete lisans verdi, 16 şirketin lisansını sonlandırdı.

Epdk 15 Şirkete Lisans Verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik, petrol, doğalgaz ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında faaliyet gösterecek 15 şirkete lisans verdi, 16 şirketin lisansını sonlandırdı.

Konuyla ilgili ilan, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek için başvuru yapan 9 şirkete üretim ve 2 şirkete de OSB dağıtım lisansı verildi. Kurum, aynı piyasada faaliyet gösteren 1 şirketin üretim lisansının yeniden yürürlüğe girmesini kararlaştırırken, 10 şirketin ise lisansını iptal etti. Böylece elektrik piyasasında toplam 12 lisans verildi.

Doğalgaz piyasasında, 1 şirkete sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) satış lisansı verildi. Bir şirketin ise CNG satış lisansı sonlandırıldı.

Petrol piyasasında 1 şirkete dağıtıcı lisansı veren EPDK, aynı piyasada 5 madeni yağ lisansını da sona erdirdi.

Ayrıca Kurum, LPG piyasasında 1 şirkete dağıtıcı lisansı verdi.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Resmi Gazete, Doğalgaz, Petrol, Yargı, Maden, Epdk, Lpg