Enza Home ile Özgün Mobilya Modelleri

Enza Home ile Evinizde Yeni Bir Yaşam Alanı

Eşyalar ve aksesuarlar dışında vakit geçirdiğiniz yer, yaşam alanı olarak adlandırılır. Konforlu bir yaşam alanı yaratmak amacıyla evlerinize konuk olan Enza Home Mobilya, zengin koleksiyonu ile şık ve modern mekanlar oluşturmanıza olanak tanıyor. Salon tasarımı yaratmak için aklınızda olan parçaları, dekoratif ve kullanışlı koleksiyonlardan seçerek salonunuzun yaşam alanını baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Evinizdeki her alan için birbirinden özgün tasarımlarda mobilya seçenekleri ile siz de her oda için farklı bir tasarımdan ilham alarak evinize yeni bir soluk getirebilirsiniz.

Özgün Mobilya Modelleri Enza Home'da

Yataş grubunun uzun yıllardır biriktirdiği engin tecrübelerini özel tasarım ürünlere yönlendirmesi ile birbirinden özgün mobilyalar evinizin her noktasında göz zevkinize hitap ediyor. Enza Home, bu özelliği ile diğer mobilya markları arasından sıyrılıyor.

Koltuk takımları, modüler ve parça bazlı kullanılabilen dizaynlarla sunulurken corners köşe takımları, küçük alanlarda oturma grubu olarak mucizeler yaratıyor. Yataklı koltuklar, misafirden hoşlanan bireyler için konforlu bir kullanım imkanı sunuyor. Salon ve oturma odası dışında yemek odaları ve yatak odalarına dair aradığınız her şeyi Enza Home'da bulabilirsiniz. Odanızın size yansıtmasını istediğiniz ruh halini belirledikten sonra Enza Home mağazalarından seçeceğiniz konsept ürünler, size her daim o havayı hissettirebilir. Geleneksel çizgilerin yoğun olduğu tasarımları, modern bir şekilde dizayn edilmiş ve özgün mobilya modelleri ile kıyaslayabilirsiniz. Ruhunuzu besleyecek ve evinizde size maksimum konfor ve göz zevki sunacak modeller, dilediğiniz yaşam alanınızı yaratmak için sizin için tasarlanıyor.

Konforlu Tasarımlar Şıklıkla Buluşuyor

Bir ürünün hem rahat hem de şık olması onu daha çekici hale getiriyor. Bunu bilen Enza Home tasarımcıları, Yataş grubunun konforunu ve yaratıcı fikirleri bir araya topluyor. Farklı sehpa tasarımları ile hem kullanışlı hem de eşsiz bir duruş ortaya çıkarmanız için size yardım ediyor. Halılar ve aydınlatmalar, ev eşyalarınızın duruşunu vurgulayan ve hatta çoğu zaman onları ön plana çıkaran özel detaylar olarak karşınıza çıkıyor. Yaşam alanınızı dilediğiniz gibi yönetebilmeniz adına halı ve aydınlatma konseptlerini Enza Home'da bulabilirsiniz. Mobilya takımları seçerken odanızın aydınlatmaları ve yer döşemelerine özgün tasarımlarla sahip olabilirsiniz.

Enza Home'un huzur veren mobilya modelleri ve diğer konsept ürünlerini keşfetmek için size en yakın satış mağazasını ziyaret edebilir, evinizi yeniden tasarlayabilirsiniz.