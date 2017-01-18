Enver Yılmaz, Başbakan Yıldırım ile Görüştü

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya geldi.



TBMM Genel Kurulunda, Anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur görüşmeleri sırasında Meclis kulisinde Başbakan Yıldırım ile bir araya gelen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ordu ile ilgili Başbakan Yıldırım'a bilgi verdi.



Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Başbakan Yıldırım'a Ordu Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarıyla ilgili ayrıntılı bir rapor sundu. Ordu Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını yakından takip ettiğini dile getiren Başbakan Binali Yıldırım, hükümet olarak Ordu Büyükşehir Belediyesine bundan önce olduğu gibi, her türlü desteği vereceklerini söyledi.



Ordu ile ilgili ayrıntılı rapor



Başbakan Binali Yıldırım ile gerçekleşen görüşme sonrası bir açıklamada bulunan Başkan Yılmaz, "Ordu'da hükümet yatırımları ve belediyemizin yatırımlarıyla ilgili Sayın Başbakanımıza ayrıntılı bir rapor sunduk. Sayın Başbakanımız il genelindeki yatırımlara her türlü desteği vereceklerini belirttiler. Görüşmemize Ordu Milletvekillerimiz Oktay Çanak, Metin Gündoğdu ve Ergün Taşçı da katıldı. Başbakanımıza ve hükümetimize ilimizdeki yatırımlara verdikleri desteklerden dolayı teşekkürlerimizi ilettik. Ordulu hemşehrilerimize selam ve sevgilerini ilettiler" diye konuştu.



Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın TBMM'de Başbakan Yıldırım ile gerçekleştirdiği görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. - ORDU