Enver Yılmaz: "2023 Hedefine Hızla İlerliyoruz"

Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi, Nisan ayı olağan toplantısının 2. birleşimini gerçekleştirdi.



Büyükşehir Belediye Meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıya meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları katıldı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz gündem maddelerine geçmeden önce yaptığı konuşmada, referandum süreci ve bu süreçte yaşanan gelişmelerle ilgili meclisi bilgilendirdi.



"2023 hedefine hızla ilerliyoruz"



Anayasa değişikliğiyle ilgili yapılan halk oylamasında alınan sonuçlarla ilgili görüşlerini ifade eden Başkan Yılmaz, yapılan referandumun bir siyasi parti seçimi değil, anayasa değişikliğini içeren evet-hayır tercihi olduğunun altını çizdi. Ordu ili olarak alınan yüzde 61.89'luk oy oranıyla Türkiye ortalamasının üzerinde bir desteğin göründüğünü belirten Başkan Enver Yılmaz, "Ülke genelinde ise yüzde 50'nin üzerinde oy alarak referandumdan başarılı çıktık. 2023 vizyonunu kendine hedef çizen ülkemiz, halk oylaması sonuçlarıyla birlikte yoluna hızla devam edecektir. Güçlü bir 'evet' ile Türkiye'nin aydınlık yarınlarına destek veren Ordulu kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. 'Evet' tercihi tüm milletimize hayırlı olsun" dedi.



"Büyükşehire yapılmaya çalışılan kumpas çökmüştür"



Başkan Yılmaz, referandum sürecinde Ordu Büyükşehir Belediyesiyle ilgili kamuoyunda yer alan asılsız ve kasıtlı haberlere de değinerek, yaşanan süreci o gün kayıt altına alınan görüntülerle birlikte anlattı. Yapılanların kendisine ve Ordu Büyükşehir Belediyesine yönelik bir komplo olduğundan kesinlikle emin olduğunu ifade eden Başkan Enver Yılmaz, "Bu konuda Cumhuriyet Başsavcılığı gerekli açıklamayı yaptı. Bu açıklamada yer aldığı gibi makam odamızda bulunan ve böcek olduğu iddia edilen aparat, televizyonun kumanda alıcısıdır. Bu işin sonuna kadar takipçisiyim. Hukuki haklarımızı da savunacağız. Büyükşehire yapılmaya çalışılan kumpas çökmüştür" diye konuştu.



Aybastı'ya Kültür Merkezi geliyor



Gündem maddeleri öncesinde Ordu Büyükşehir Belediyesinin önümüzdeki süreçte yapacağı yatırımlarla ilgili de meclise bilgi veren Başkan Enver Yılmaz, Aybastı Kültür Merkezi, Altınordu Ulu Camii Meydan Düzenlemesi, Süleyman Felek Caddesi Yayalaştırma ve Cephe İyileştirme, Yalı Camii Meydan Düzenlemesi, Akkuş Kent Meydanı ve Cephe İyileştirme, Çaybaşı Kent Meydanı, Damarlı Kent Meydanı, Kabataş Kent Meydanı, Fatsa Huzurevi ve Fatsa Sahil ve Cephe İyileştirme projelerini anlattı.



Gündem maddeleri oylandı



Bu sunumun ardından Büyükşehir Belediye Meclisi, gündem maddelerinin değerlendirilmesine geçti. İkizce ilçesinde hazırlanan 1/5.000 ölçekli ilave-revizyon nazım imar planına ilişkin ihtisas komisyonundan gelen rapor oy çokluğuyla kabul edilirken, Ordu ilinde doğal gaz dağıtım faaliyetlerini sürdüren AKSA Ordu Giresun Doğalgaz Dağıtım A.Ş.nin lisansına Kabadüz ilçesi ve Çambaşı Kayak Tesisleri'nin de dahil edilmesine yönelik madde oy birliğiyle kabul edildi.



Gündem maddelerinin oylanmasının ardından Büyükşehir Belediye Meclisi, 11 Mayıs 2017 tarihinde saat 14.00'te toplanmak üzere sona erdi. - ORDU