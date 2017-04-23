Enver Yıldırım, U23 Eskrim Avrupa Şampiyonasında Bronz Madalya Kazandı

İSTANBUL-DHA Türk eskriminde başarılı sonuçlar üst üste geliyor. İbrahim Ahmed Acar'ın Avrupa ve Dünya Şampiyonluklarının ardından, U23 Avrupa Şampiyonasında dün Iryna Shcukla 5. olurken, bugün de Enver Yıldırım bronz madalya kazandı.



Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen U23 Avrupa Şampiyonasında kılıç kategorisinde mücadele eden milli sporcumuz Enver Yıldırım tablo 8 mücadelesinde Rumen rakibi Madalin Bucur'u 15-10 mağlup ederek yarı finale yükseldi.



Milli eskrimcimiz Enver Yıldırım yarı final müsabakasında Fransız rakibi Maxence Lambert ile kıyasıya bir mücadele verdi ancak rakibine 15-11 yenilen milli sporcumuz final şansını kaybetti ve ülkemize bronz madalya kazandırdı.



U23 Avrupa Şampiyonasında dün de bayan kılıç sporcumuz Iryna Shcukla Avrupa 5.'si olmuştu.



Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Murat Atalı, Enver'in kazandığı bronz madalyanın Türk eskriminin son dönemdeki başarılarının tesadüfi olmadığını ortaya koyduğunu belirterek, "Son 5 yılda Avrupa Şampiyonalarında 1 altın, 4 bronz, Dünya Şampiyonalarında 1 altın, Universiade'de 1 bronz madalya kazandık, Olimpiyatlara kota alıp sporcu gönderdik. Bunların hepsi de Türk eskrim tarihinde ilkler olarak bu 5 yıl içinde gerçekleşti. İbrahim Ahmed Acar'ın ardından Enver Yıldırım'ın başarısı da Türk eskriminin doğru yolda olduğunun göstergesidir" diye konuştu.



Şampiyona, 24 Nisan Pazartesi ve 25 Nisan Salı günü oynanacak takım müsabakaları ile sona erecek.