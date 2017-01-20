Enver Aysever'le Mırıldandıklarım H

"Enver Aysever'le Mırıldandıklarım Haykırdıklarım" Bodrum Herodot sahnesinde...



Seyircinin hem izleyicisi hem de katılımcısı olduğu aykırı bir gösteri. Seyircisine ev ödevi veren ve geleceğe mektuplar yazan 'Mırıldandıklarım Haykırdıklarım', seyircisini hem kendisiyle hem de geçmişiyle cesurca yüzleştiren interaktif bir gösteri... Ankara'da ilk kez seyircilerle buluşacak gösterinin prömiyeri 26 Kasım'da Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde...



Yazan-Yöneten-Oynayan: Enver Aysever