Enver Aysever İle Geçmişe Yolculuk

Mudanya Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında gazeteci ve televizyon programcısı Enver Aysever "Mırıldandıklarım Haykırdıklarım" adlı tek kişilik gösterisi Mudanyalılar ile bir araya geldi. Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde gerçekleşen gösteriye CHP PM Üyesi ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, belediye başkan yardımcısı Akın Poroy'un yanı sıra meclis üyeleri ve Mudanyalılar katılım sağladı. İzleyicileri çocukluk ve gençlik dönemlerini yaşadığı 1970'li ve 1980'li yıllara yolculuğa çıkaran Aysever, yolculuğunda dönemin siyasi aktörlerinin ve siyasi koşullarının ailesine ve yaşantılarına bıraktığı izleri izleyiciye aktardı. İzleyicilerin aynı zamanda katılımcısı olduğu interaktif gösteri de Aysever, kızı Nisan'a gösteriyi konu alan bir mektup yazdı.

"MÜCADELEMİZİ YIKMAK KOLAY DEĞİL"

Bu ülkenin insanlarının cumhuriyet değerlerine, Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkacağını belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "O kadar kolay değil. Yaklaşık 100 yıllık mücadelemizi yıkmak, yerine yeni bir cumhuriyet, yeni bir devlet kurmak o kadar kolay değil" dedi. Tartışılmaması gereken konuların tercih durumuna geldiğinin altını çizen Türkyılmaz, bu durumu bir daha yaşamak istemediklerini belirterek Aysever'e çeşitli hediyeler ile teşekkür etti. 16 Nisan referandum una değinen CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ise, "Cumhuriyet tarihinden sonra ilk kez ya demokrasiyi ya da şeriatı tercih edeceğiz. Bizler demokrasi güneşini tüm Türkiye'ye yaymak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gösterinin ardından gazeteci ve televizyon programcısı Enver Aysever, okurları ve sevenleri için kitaplarını imzaladı.

