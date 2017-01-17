Enuygun.com, 2016'da 3 Milyon Uçak Bileti Satışı Yaptığını Açıkladı

Enuygun.com, 2016 yılında 3 milyon uçak bileti satışı gerçekleştirdiğini açıkladı.



Türkiye'nin en büyük uçak bileti satış sitelerinden Enuygun.com, 2016 yılı satış rakamlarını ve 2017 hedeflerini açıkladı. Açıklanan rakamlara göre şirket, bilet satış sayısını 3 milyona çıkardı. 2017 yılında da toplamda 5 milyon uçak bileti satmayı hedeflediklerini belirten Enuygun.com'un CEO'su Çağlar Erol, "2016 yılında şirket olarak başarılı bir performans ortaya koyduk ve çevrimiçi olarak 3 milyon adet uçak bileti satışını geçtik. Ayda 10 milyonu aşkın kullanıcı en uygun uçak biletini kolayca bulmak ve satın almak için Enuygun.com'a geliyor. Sitemizin dışında mobil uygulamamıza olan ilgi de her geçen gün artıyor. Uygulamamızın indirilme sayısı 1,5 milyonu geçti ve 2017'de bu sayıyı 2 kat artırıp, yıl sonunda 3 milyon indirmeye ulaşacağız" dedi.



"2017'de Wingie ile hedef 5 yeni ülke"



2016 yılında tanıtımı yapılan Wingie markası ile yurt dışı açılımına devam edeceklerini ifade eden Erol, "Enuygun.com olarak Türkiye'de kendi alanımızda lideriz. Geçtiğimiz yıl Wingie ile dünya pazarına da adım attık. Yurt dışı açılımımızın ilk hamlelerini ABD, İngiltere ve Almanya ile yaptık. 2017'de 5 ülkeye daha açılarak toplamda 8 ülkede büyümeyi ve global bir marka olmayı amaçlıyoruz. 2016 içinde yurt dışı açılımımızı ABD, İngiltere ve Almanya'ya yaptık. Özetle, teknolojimizi ve hizmet kalitemizi yeni pazarlara da taşıyarak büyümemizi global ölçekte sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.



"Yeni yılda yeni reklam kampanyası"



Yeni yıla yepyeni bir iletişim kampanyası ile girdiklerini ve yeni reklamlarında müşterilerden gelen geri dönüşlerden ilham aldıklarını sözlerine ekleyen Çağlar Erol, "Müşterilerimiz her zaman en uygun bileti arıyorlar. Ancak farklı sitelere girip tek tek uçuşlara bakmak hem zaman alıyor hem de karşılaştırmayı zorlaştırıyor. İşte biz tam da bu anda en uygun bileti kolayca bulmalarını ve güvenle satın almalarını sağlıyoruz. Bu da tabii müşterilerimizi çok sevindiriyor. Biz de sitemizden en uygun bileti bularak güvenle satın aldıkları bu sevinç anlarını yansıtan bir reklam filmi hazırladık" dedi. - İSTANBUL