Sevda Cenap And Müzik Vakfınca düzenlenen 34. Uluslararası Ankara Müzik Festivali kapsamında açılan Asaf Erdemli'nin hurda parçalardan oluşan "Enstrümantal heykel" sergisi, sanatseverlerce ilgiyle ziyaret ediliyor.



Vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 Nisan'da başlayan "Uluslararası Ankara Müzik Festivali" için açılan Asaf Erdemli'nin hurda parçalardan oluşan "Enstrümantal heykel" sergisi, festival boyunca etkinliklerin olduğu günlerde sanatseverlerce gezilebilecek.



Yalnızca seslerle oluşturulan enstrümantal müzik gibi sergideki heykeller de tek tek hurda parçalardan meydana geldi. İşlevini yitirmiş, görevini tamamlamış endüstriden geriye kalan, atıl durumdaki nesneyi yeniden hayatın içine sokmak, değer kazandırmak, estetik bir eser haline dönüştürmek çabası, enstrümantal serginin kurulmasını sağladı.



Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünden birincilikle mezun olan Erdemli, 1998-2008 yılları arasında profesyonel dans eğitmeni ve dansçı olarak stüdyo, tiyatro ve engelliler dans topluluğunda çalıştı.



Erdemli, Ford Otosan Dizayn Stüdyoda kil modelci olarak 2008-2013 yıllarında görev yaptıktan sonra, 2013 yılında Hidromek Dizayn Stüdyoda kil modelci ve stüdyo ekip lideri olarak halen çalışmaya devam ediyor. 2012'den beri özel atölyesinde heykel çalışmalarına devam eden Asaf Erdemli, birçok karma sergide yer aldı, yurt içinde ve yurt dışında birçok kurum ve özel koleksiyonda eserlerini sergiledi.



Galeri Soyut tarafından temsil edilen sanatçı, "TÜYAP ARTİST 2016 Uluslararası Sanat Fuarı"nda ve "Art Ankara 2017 Çağdaş Sanat Fuarı"nda yer aldı.



34. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, 30 Nisan'a kadar farklı konser ve etkinliklerle devam edecek.