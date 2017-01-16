Enstrüman Kursu İçin Kayıtlar Başladı

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce yürütülen enstrüman kursları için yeni dönem kayıtları başladı.





Müzik aletlerinin kullanımını yaygınlaştırmak ve bu yönde kabiliyetli kişilerin uzman kadrolarca yetiştirilmesini sağlamak amacıyla sürdürülen kurslarda, gitar, bağlama, keman, ney ve ud eğitimleri ücretsiz veriliyor.



Dört ay süreli eğitim sonunda kursu tamamlayan öğrencilere Belediye tarafından başarı sertifikası verilecek.



Yeni dönem kursların şubat ayının ilk haftasında başlayacağı haziran ayına kadar devam edeceği öğrenildi.