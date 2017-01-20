Ensemble Olivinn İstanbul'da Konser Verdi

Ensemble Olivinn, İstanbullu müzikseverlerle buluştu.



Berlin çıkışlı, solist Begüm Tüzemen, piyanist-besteci Sinem Altan, Anadolu sazları ve gitar yorumcusu Özgür Ersoy ve perküsyon sanatçısı Axel Meier'in yanı sıra, keman virtüözü Daniel Weltlinger ve kontrbas sanatçısı Horst Nonnenmacher'den oluşan grup, Cemal Reşit Rey Konser Salonunda konser verdi.



Konserde konuşan piyanist-besteci Sinem Altan, İstanbul'da konser vermekten mutluluk duyduğunu belirterek, bu konserde dinleyicilerin Türk tangolarıyla, türkü ve arya birleşimleriyle farklı müzik dinleyeceğini söyledi.



Dinleyicilerin alışık olmadığı bir konserde, alışık oldukları çok parçalar dinleyeceklerini söyleyen Altan, "Neşet Ertaş'ın bir parçasını hiç böyle dinlemediniz ve bu gece farklı yorumlarla karşınızdayız. Müziğin iyileştirici yanıyla geceyi tamamlayacağız." dedi.



Grup gecede, "Kara", "Wegweiser - Uzun İnce", "Caro Mio Zülüf", "O Sensin", "Tutunamadım" ve "Hüzün" gibi parçaları seslendirdi.