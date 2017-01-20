Ensemble Olivinn, 30 Ocak'ta Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda!



Begüm Tüzemen: Soprano



Sinem Altan: Piyano



Özgür Ersoy: Bağlama, balaban, gitar



Axel Meier: Perküsyon



Daniel Weltlinger: Keman



Horst Nonnenmacher: Kontrbas



"Olivinn'in değerli üyeleri kültürler ve müzik stilleri arasında adeta bir cambaz gibi nefesleri kesen performans kaliteleri, doğaçlama ve kompozisyonların içiçe geçtiği üstün yorumları ile müzikal bir kaleydoskop yaratıyorlar. Bu hassas yolda nasıl yürüyeceklerini virtüözce sergileyen dörtlü, özellikle duygu ve mantık bağlamında geçmişten gelen mirasların geleceğe nasıl ışık tutacağına dair de çok değerli ipuçları taşımakta."



Dr. İngrid Allwardt



"Sinem Altan piyanist ve aranjör olarak topluluğu Olivinn ile sahne alıyor: Bu yaratıcı dörtlü Türkçe tangolar çalıyor, Schubert'in "Der Leiermann" liedini türküye dönüştürüyor, doğaçlama caz yapıyor, müzik tiyatrolarında çalışıyor."



Deutschland.de



"Hepsi çalgılarında birer usta üç müzisyen ve olağanüstü sesiyle klasikten caza müthiş bir yetenek olan soprano Begüm Tüzemen'in sunduğu program tam bir "füzyon"! Olivinn, Schubert'ten Brahms'a kimi bestecilerin eserlerini, bizim halk türküleriyle birleştirerek ilginç bir müzik ortaya çıkarıyor!"



Şefik Kahramankaptan



"Türk Tango geleneğine dinamik dokunuşlarıyla yeni ve özel bir yorum getirmeyi başarıyorlar."



Tangonale Berlin



Almanya'nın en ilginç ve başarılı grupları arasında yer alan Olivinn, Anadoludan dünyaya açılan müzikleri ile iki güçlü genç kadın sanatçı solist Begüm Tüzemen ve piyanist besteci Sinem Altan öncülüğünde İstanbul'a geliyor!



Berlin çıkışlı Ensemble Olivinn, solist Begüm Tüzemen, piyanist-besteci Sinem Altan, Anadolu sazları ve gitar yorumcusu Özgür Ersoy ve perküsyonist Axel Meier'in yanı sıra keman virtüözü Daniel Weltlinger ve kontrbas sanatçısı Horst Nonnenmacher ile anadolu türkülerinden yola çıkarak klasik batı müziği eserleri ile caz elementlerinin olağanüstü bir uyum ile biraraya geldiği, doğu-batı projelerindeki ezberleri bozan, yenilikçi ve taptaze bir anlayış ve duyguyla İstanbul dinleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Grup, programıyla Türkiye ve dünya coğrafyası üzerinde tılsım dolu bir seyahate davet ediyor. Kendilerine özgü doğaçlama ve evrensel müzik anlayışıyla doğudan batıya, kuzeyden güneye müzik tarzları arasında kesintisiz bir bağ kurmayı ve her birinin tadını özenle harmanlamayı başarıyor. Eğlence ve sanatı eşsiz bir uyum içerisinde ustaca buluşturan ekip, tarihten bugüne kadar ulaşan sınırsız repertuvar ve müthiş sahne performansları ile uzun süre iz bırakan çalışmalara imza atıyor.



Ekibin müzik yönetmeni Sinem Altan'ın kendi bestelerinin yanı sıra Schubert'in Neşet Ertaş ya da Gershwin'in Aşık Veysel ile kucaklaştığı aranjeleri de programlarının temelini oluşturuyor ve bu müzikler farklı coğrafyalardan gelen müzisyenlerle birlikte şarkı kültürünün tüm renklerini içinde barındıran güçlü solist Begüm Tüzemen'in sesinde hayat buluyor.