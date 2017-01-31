Ensar Vakfı'ndan O Görüntüye Açıklama

ENSAR Vakfı, Kırıkkale'de kurs öğrencileri Kur'an okurken uygunsuz bir şekilde oturan öğretmenle ilgili kamuoyuna yansıyan görüntüler hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, görüntüye ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmazken, öğretmen Hüseyin A.'nın, Ensar Vakfı ile bağlantısının olmadığı belirtildi.



Ensar Vakfı Kırıkkale Şube Başkanı Kadir Başer yaptığı açıklamada, "Ensar Vakfı Kırıkkale Şubesi 2015 yılında açılmış ve açıldığı günden bu yana da herhangi bir başkan değişikliği olmamıştır. Hüseyin A.'nın vakfımızda başkanlık dahil herhangi bir görevi söz konusu olmamıştır" dedi. - Ankara