Enping Microphone, 100 Üreticiyle Prolight+sound 2017'ye Katılacak

Çin'in Guangdong'un Enping şehrindeki ses ekipmanları üreticileri, etkileyici ve gelişmiş elektro-akustik üretim merkezinin tanıtımını amacıyla kurulan Enping Microphone, 11-14 Ekim tarihlerinde Shangai'da düzenlenecek 'Prolight+Sound Shanghai'ye yaklaşık 100 üretici ile katılacaklarını açıkladı.



4-7 Nisan tarihleri arasında Messe Frankfurt Fuar Merkezinde gerçekleşen işitsel-görsel teknolojiler, entegre sistemler ve eğlence, konaklama ve kreatif endüstrilerdeki ilgili hizmetleri kapsayan Prolight+Sound fuarında Çin'in üretim merkezi olan Guangdong'un Enping şehrindeki ses ekipmanları üreticileri, etkileyici ve gelişmiş elektro-akustik üretim merkezinin tanıtımını amacıyla geçen yıl bir araya gelerek kurulan Enping Microphone'un şirketleri, kaliteli ve yenilikçi ürünlerini sergileyerek ziyaretçilerde derin bir etki oluşturdu.



Fuarda, Enping Elektro-Akustik Bileşen Ticaret Birliği (Enping Electro-Acoustic Component Trade Association), elektro-akustik ekipmanlar ve mikrofon ticaret merkezi gibi projeleri de içerecek şekilde ziyaretçilere mikrofon ekonomisini tanıtma ve farklı ülkelerle olan stratejik ortaklıkları hakkında bilgi verdi.



Elektro-akustik ürünler açısından dünyanın en büyük üretim merkezlerinden Enping şehrinin birliği tarafından verilen verilere göre, 2015 yılında Enping'in elektro-akustik sanayisindeki toplam üretim hacmi, 100 milyon adetten fazla ve bu değer, Çin'in söz konusu sanayideki ihracat pazar payının yüzde 70'den fazlasını temsil ediyor.



Enping Microphone'dan yapılan açıklamada 11-14 Ekim 2017 tarihleri arasında Çin'in Shanghai şehrinde düzenlenecek Prolight+Sound Shanghai'ye yaklaşık 100 üretici ile katılım göstererek dünya çapında oluşturduğu etkinin kalite anlayışıyla devam etmesine olanak tanıyacaklarını belirtti. - İSTANBUL