Enks, Astana'daki Suriye Görüşmelerinden Umutlu

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Başkanı İbrahim Bıro, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenmesi planlanan Suriye görüşmelerinden "önemli ve etkili sonuçlar çıkacağı" konusunda umutlu olduklarını belirtti.



Astana'da Suriye'deki Kürtleri temsil edecek üç kişiden biri olan Bıro, yarın başlayacak toplantıya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Bıro, "Astana'daki toplantıya katılacak ülkelerin önceliği, Suriye'deki ateşkesin uzatılmasını sağlamak. Dolayısıyla toplantıdan önemli ve etkili sonuçların çıkacağı kanısındayım. Kördüğüm haline gelen sorunların çözülmesi için silahların susması ve diyaloğun başlaması gerekiyor." dedi.



Astana'daki toplantıya katılma nedenlerini "Suriye halkının peşini bırakmayan kanlı savaşı sona erdirmek" şeklinde nitelendiren Bıro, "Aynı zamanda Suriye'de art arda yapılan ateşkes anlaşmalarını ihlal eden tarafların da ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Ülkedeki birçok silahlı grup sürekli ateşkesin bozulmasına ve durumun daha da kötüleşerek kördüğüm halini almasına neden oluyor."diye konuştu.



Astan'daki zirvede tüm dünyaya "ivedilikle Suriye halkına insani yardım gönderilmesi" çağrısında bulunacaklarını kaydeden Bıro, şöyle devam etti:



"Suriyeliler, uzun süren iç savaştan dolayı açlıkla mücadele ediyor. Aynı zamanda yardıma muhtaç durumda, zor şartlar altında hayat mücadelesi veren sivillere gönderilen insani yardım malzemelerinin ulaştırılmasına engel olan silahlı gruplar hakkında da ciddi çalışma yürütülmesi gerektiğine inanıyorum. Eğer insani yardım konusunda herhangi bir erteleme veya aksama yaşanırsa çok sayıda sivilin hayatı tehlikeye girebilir."



"PYD zindanlarındaki sivillerin akıbeti bilinmiyor"



Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin silahlı militanlarının ülkede büyük hak ihlalleri yaptığını aktaran Bıro, Astana görüşmelerinde bu konuyu da gündeme taşıyacaklarını ifade etti. Bıro, "Esed Rejimi dışında, PYD'nin silahlı militanları da insan hakları konusunda büyük hak ihlalleri yapmaya devam ediyor. Şu anda örgütün hapishanelerinde binlerce kişi haksız yere alıkonulmuş durumda. PYD zindanlarındaki sivillerin akıbeti hakkında hiçbir şey bilinmiyor. Bu yüzden Esed rejimi ve PYD güçlerine ait zindanlarda tutulan sivillerin serbest bırakılması için ciddi girişimlerde bulunacağız. Zindanlardaki sivillerin hepsi ENKS üyeleri ve diğer bağımsız siyasetçilerden oluşuyor." ifadelerini kullandı.



Astana'da yarın başlayacak toplantıda Suriye'nin kuzeyindeki Kürtlerin durumuna ilişkin özel bir dosya hazırladıklarını aktaran ENKS Başkanı Bıro şunları kaydetti:



"Suriye'deki Kürtlerin durumuna ilişkin özel bir dosya hazırladık. Suriye'deki Kürtlerin kendi haklarına sahip olması için tüm ülkelerden destek isteyeceğiz. Bazı silahlı gruplar ellerindeki silahlarla dayatmada bulunarak Suriye'deki Kürt bölgelerini elinde tutuyor ve yönetmeye çalışıyor. PYD'yi örnek verirsek, silahın namlusunu çocuklar başta olmak üzere sivillere yöneltip, onları silah altına alıyor. ENKS çatısı altında yer alan partilerin üst düzey yönetici ve üyelerini zorla kaçırıyor. Şimdiye kadar 40'dan fazla ENKS üyesi PYD tarafından kaçırıldı."