Enkaz KALDIRMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ (ek görüntü)
Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK / İSTANBUL DHA
Zeytinburnu'nda çöken binanın enkazını kaldırma çalışmaları bugün için son buldu.
Sabah saatlerinde enkaz kaldırma çalışmalarına başlayan Zeytinburnu Belediyesi'ne bağlı ekipler, çalışmalarına bugün ara verdi. Çöken binanın çevresi sac bloklarla örtüldü. Binanın yanındaki Rauf Denktaş Caddesi ise hala tek yönlü trafiğe kapalı.
Enkaz Kaldırma Çalışmalarına Ara Verildi
Enkaz KALDIRMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ (ek görüntü)Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK / İSTANBUL DHAZeytinburnu'nda çöken binanın enkazını kaldırma çalışmaları bugün için son buldu.
Enkaz KALDIRMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ (ek görüntü)
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