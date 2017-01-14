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Enkaz Kaldırma Çalışmalarına Ara Verildi

Enkaz Kaldırma Çalışmalarına Ara Verildi

Zeytinburnu'nda çöken binanın enkazını kaldırma çalışmaları bugün için son buldu.

Enkaz Kaldırma Çalışmalarına Ara Verildi

Zeytinburnu'nda çöken binanın enkazını kaldırma çalışmaları bugün için son buldu.Sabah saatlerinde enkaz kaldırma çalışmalarına başlayan Zeytinburnu Belediyesi'ne bağlı ekipler, çalışmalarına bugün ara verdi. Çöken binanın çevresi sac bloklarla örtüldü. Binanın yanındaki Rauf Denktaş Caddesi ise hala tek yönlü trafiğe kapalı. - İstanbul

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