Enkaz Kaldırma Çalışmalarına Ara Verildi

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK / İSTANBUL DHA



Zeytinburnu'nda çöken binanın enkazını kaldırma çalışmaları bugün için son buldu.



Sabah saatlerinde enkaz kaldırma çalışmalarına başlayan Zeytinburnu Belediyesi'ne bağlı ekipler, çalışmalarına bugün ara verdi. Çöken binanın çevresi sac bloklarla örtüldü. Binanın yanındaki Rauf Denktaş Caddesi ise hala tek yönlü trafiğe kapalı.



Görüntü Dökümü:



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-Belediye ekiplerinin binanın çevresini sacla kapatması



-Kaynak yapılması



-Detaylar