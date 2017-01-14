Zeytinburnu'nda çöken binanın enkazını kaldırma çalışmaları bugün için son buldu.Sabah saatlerinde enkaz kaldırma çalışmalarına başlayan Zeytinburnu Belediyesi'ne bağlı ekipler, çalışmalarına bugün ara verdi. Çöken binanın çevresi sac bloklarla örtüldü. Binanın yanındaki Rauf Denktaş Caddesi ise hala tek yönlü trafiğe kapalı. - İstanbul
Enkaz Kaldırma Çalışmalarına Ara Verildi -2
Zeytinburnu'nda çöken binanın enkazını kaldırma çalışmaları bugün için son buldu.
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