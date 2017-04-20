Enkaz bölgesinde çalışmalar devam ediyor



TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesinden havalandıktan kısa bir süre sonra Kocatepe köyü yakınlarına düşen helikopterdeki 7 polis, 1 hakim, 1 asker ve 3 personel şehit oldu. Enkazın olduğu bölgede çalışmalar devam ediyor.