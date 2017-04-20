Enkaz Bölgesinde Çalışmalar Devam Ediyor

Enkaz bölgesinde çalışmalar devam ediyorTUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesinden havalandıktan kısa bir süre sonra Kocatepe köyü yakınlarına düşen helikopterdeki 7 polis, 1 hakim, 1 asker ve 3 personel şehit oldu.

Enkaz Bölgesinde Çalışmalar Devam Ediyor

Enkaz bölgesinde çalışmalar devam ediyor

TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesinden havalandıktan kısa bir süre sonra Kocatepe köyü yakınlarına düşen helikopterdeki 7 polis, 1 hakim, 1 asker ve 3 personel şehit oldu. Enkazın olduğu bölgede çalışmalar devam ediyor.

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