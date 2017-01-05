Enkaz Altında Kimseye Rastlanılmadı

Akşehir'de yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı semt pazarının çöken çatısını enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı. Yapılan arama- kurtarma çalışması sonucunda enkaz altında her hangi bir kimseye rastlanılmadı. Çatının çökmesinin sonucu yaralanlardan Mustafa Erkekli'nin (33) durumun ağır olduğu, diğer 4'ününde hafif yaralı olduğu belirtti.



Kentte son iki haftadır aralıklarla yağan yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezindeki kar kalınlığının 65 santimetreye kadar ulaştığı, çelikkonstrüksiyon olan çöken çatının üzerinde ise yaklaşık 40 ila 50 santemetre yüksekliğinde kar kütlesinin olduğu belirtildi. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Kapalı pazar alanı yaklaşık 3 bin metrekaredir ve bunun yaklaşık 4'te 1'i, yoğun kar birikintisi nedeniyle çöktü. Yoğun kar yağışı nedeniylede geçen hafta pazar açılmamıştı. Bugünde sabah saatlerinde olması nedeniyle pazarcı esnafı dışında çok fazla vatandaşın olmaması, büyük bir faciayı engellemiş oldu."dedi.