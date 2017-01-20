Enkaz Altında Kalanlara Ulaşma Çabaları Güçlükle Devam Ediyor





İran'ın başkenti Tahran'da çöken 17 katlı iş merkezinin enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor. Aynı zamanda yardım ekiplerinin enkaz altında kalan itfaiye eri ve çalışanlara ulaşma çabası da sürüyor.



İş merkezindeki bir dükkan sahibi şunları söyledi:



"Bizim dükkan beşinci kattaydı. Tekstil atölyemiz vardı. İçeride bir sürü insan var. İçeride kalan hiç bir arkadaşım telefonlarıma cevap vermiyor. Neler olduğu soracak hiçbir arkadaşımı göremedim dışarıda."



Binanın 9. katında çıkan ve çökmeye yol açan yangının nedeni henüz bilinmiyor.



İçişleri Bakanı Abdülreza Fazlı tehlikenin henüz geçmediği uyarısında bulundu:



"Maalesef çok hızlı gelişti ve içerideki yangın çok şiddetliydi. Acil yardım ekipleri şu an enkazı temizlemeye çalışıyor. Kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Bu aşamada en önemli nokta yıkıntı bölgesinden uzak durmak çünkü tehlike henüz geçmiş değil."



400 dükkanın bulunduğu iş merkezine çökme esnasında yüzü aşkın kişi bulunduğu belirtiliyor.



euronews Tahran muhabiri son gelişmeleri aktardı:



"Tahran belediye başkanının olayla ilgili raporunu sunduğu kriz merkezi toplantısındaydım. Belediye başkanı, 17 katlı binanın çökmesi sonucu 3 katlı bir bina seviyesinde bir enkaz olduğunu v bu yüzden de temizlik çalışmalarının güçlükle sürdürüldüğünü söyledi."



Auteur: euronews-tr



Tags: çabaları altında Tahran ediyor Enkaz güçlükle Yangın devam ulaşma kalanlara İran Gepost: 19 januari 2017