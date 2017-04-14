Eniştesini Öldürten Hükümlü 10 Yıl Sonra Yakalandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, 2007 yılında eniştesini öldürttüğü iddiasıyla aranan hükümlü yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, bir çiftlikte eniştesi Tamer Ünlü'yü (50) öldürttüğü gerekçesiyle hakkında müebbet hapis cezası verilen İsmet Gür'ün (58) Ulucami Mahallesi'nde olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Hükümlünün bulunduğu adresi tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla Gür'ü oğlunun evinde yakaladı.



Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen hükümlünün, işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği bildirildi.



İsmet Gür, 2007'de çalıştığı çiftlikte kahya olan eniştesi Tamer Ünlü'yü 15 bin lira karşılığında Ali Okay'a öldürttüğü gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.



Yapılan yargılamanın ardından Ali Okay ve İsmet Gür, müebbet hapis cezasına çarptırılmış, firari Gür'ü arama çalışması başlatılmıştı.