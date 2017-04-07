Enıpe 2. Enerji Verimli Ürünler Fuarı İstanbul'da Düzenlenecek

"Enerjide Verimlilikten Tasarrufa 360" temalı ENIPE 2. Enerji Verimli Ürünler Fuarı, 23-26 Kasım'da İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.



Enerji Verimliliği Derneği (ENVER) tarafından yapılan açıklamada, artan nüfusa paralel olarak dünyada enerjiye olan ihtiyacın her geçen gün büyüdüğü ve enerji talebinin karşılanabilmesi için verimli ürünlerin kullanımının artırılması gerektiği belirtildi.



Alınacak önlemlerle enerji faturalarının yüzde 30'dan fazla azaltılmasının gelecek 10 yılda ülke ekonomisine 65 milyar lira katkı sağlayacağının vurgulandığı açıklamada, "Bu miktarla 6 ünite nükleer santral, 7 Atatürk Barajı, 10 havalimanı, 10 adet 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 16 bin okul ya da 3 bin 200 tam teşekküllü hastane gibi alternatif yatırımlar gerçekleştirilebilir." ifadesi kullanıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji Verimliliği Derneği İstanbul Şube Başkanı Rasim Mazlum, "Küreselleşen dünyada işletmeler için en önemli ekonomik tedbirlerin başında, üretimde enerji verimliliği ve bireysel enerji tasarrufu geliyor. Her alanda enerji verimli ürünler kullanmak çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.



Mazlum, basit yöntem ve araçlar kullanarak normal enerji tüketimine göre yılda 4'te 1 daha fazla enerji tasarrufu sağlanabileceğini ifade etti.



Fuarda enerjide verimlilik ve tasarruf sağlayan ürünler tanıtılacak. Fuara, yenilenebilir enerji, finans, akaryakıt, otomotiv, lojistik, ambalaj, aydınlatma ve bilişim gibi çeşitli sektörlerden çok sayıda temsilci katılacak.