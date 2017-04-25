Enginarın kalbi Urla'da atacak

Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar:

"1 milyon ziyaretçi bekliyoruz"



İZMİR - İzmir'in Urla ilçesinde 3. kez düzenlenecek olan Uluslararası Enginar Festivali, bu yıl Avrupa'nın çeşitli bölgelerinden gelen şefleri konuk edecek. Festivalin tanıtım toplantısında konuşan Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, bu yıl etkinliğe 1 milyon ziyaretçi beklediklerini söyledi.

28-30 Nisan 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan 3. Uluslararası Urla Enginar Festivalinde, enginarın kalbi Urla'da atacak. Geçtiğimiz yıl 500 bin kişinin ziyaret ettiği festivalin tanıtım toplantısında konuşan Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, bu yıl festivale 1 milyon ziyaretçi beklediklerini ifade etti. 2016'da 4 milyon adet enginar ürettiklerini anlatan Başkan Uyar, "Bu yıl 9 milyon enginar üretildi. Enginar üretici sayısı da önemli artışlar gösterdi. Festival yapmamızdaki amaç eğlence değil. Türk mutfağı kültürünün ve yemek yapma adetlerimizin ön plana çıkarıldığı, yeni yemek çeşitlerinin ulusal ve uluslararası şeflerle ortaya çıkarıldığı bir buluşmadır" dedi.

Festivalde hayal edilemeyen türlerde enginar yemeklerinin, hamur işlerinin hatta tatlılarının olacağını anlatan Uyar, "3. Uluslararası Urla Enginar Festivaline dünyanın 10 farklı kentinden 25 ünlü şefi ağırlayacağız. Konuk şeflerimiz, bölgemizin vazgeçilmez lezzeti enginarı yeniden yorumlayacak. Urla Cumhuriyet Meydanında kurulacak atölyelerde Fransa, İtalya, Beyrut, Belçika, Tunus, Girit, İsveç ve Türkiye'den ünlü şefler enginarı tariflerine katacak" diye konuştu.

Marka tescili yapılacak

Öte yandan, Urla ve çevresinde üretilen sakız cinsi enginarın coğrafi işaret tescili için Türk Patent Enstitüsüne başvuruldu. Sakız enginarının markalaşması için önemli bir adım olarak tanımlanan başvuruyla birlikte suya, gübreye ihtiyacı olmadan yetişen organik enginar, işaret etiketiyle satılma olanağına kavuşacak.