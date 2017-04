Enginar Üreticilerinin Yüzü Gülüyor

Uluslararası 3. Urla Enginar Festivali yüz binlerce konuğu ağırlarken festivale katılan üreticiler, esnaf ve halk festivalin çok başarılı gerçekleştiğini belirtti.



Uluslararası 3. Urla Enginar Festivali üreticilerin yüzünü güldürdü. Enginar üreticisi Berat Kaya, "Üç günde yoğun emeklerle yetiştirdiğimiz enginarlara yoğun ilgi vardı. Başkanımızın bu projesiyle üreticimizin yüzü güldü" dedi. Bu yıl 3.'sü düzenlenen Enginar Festivali'ne ilk kez katıldığını söyleyen Gamze Öztiziz, "Geçtiğimiz iki yıl katılmamıştım. Pişman oldum desem yalan söylemiş olmam. Muazzam bir kalabalık var. Satışlarımız çok iyi gidiyor. Başkanımıza çok teşekkür ederiz" diye konuştu. Enginar Festivali için Bursa'dan geldiğini belirten Filiz İlhan, festivalin çok güzel olduğunu, enginarın her halinden tattığını, eğlenceli bir hafta sonu geçirdiğini söyledi. Enginar üreticisi olan Elif Tokatlı da, üç gün içerisinde 8 bin enginar sattıklarını, enginarın tezgahlarında çok az kaldığını belirtti. Bu güzel festival için Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar'a çok teşekkür eden üretici Serdar Kazan, "Bu yıl daha güzel ve daha kalabalık oldu. 15 bin enginar sattım. Günde bin tane enginar soyuyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. Esnaf Sibel Aslan ise, "Her geçen yıl daha da güzelleşiyor festival. Tabaklarımız, tencerelerimiz boşaldı. Satışlarımız çok iyi gidiyor. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.



Demet Akbağ'dan tam not



Sanatçı Demet Akbağ TV programcısı kardeşi Sedef İybar'la birlikte yemek yaparak Urlalılarla keyifli dakikalar geçirdi. Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar'a da teşekkür eden Demet Akbağ, Başkan Uyar'ın çabalarıyla oluşturulan otantik sahne tasarımına da hayran kaldı. Demet Akbağ "Bir sonraki yıl bu alanda tiyatral gösteri yapsam iyi olur" dedi.



Tekin esnafı kutladı



Festivalin üçüncü gününde Cumhuriyet Meydanında gezerek esnafı kutlayan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ise "Çok keyifli bir festival. Kesinlikle görülmesi gereken bir yer. Festivalde çok başarılı. Üreticiler ve esnaf çok mutlu. Herkes binlerce enginar satmış. Enginarın tüm Türkiye'ye yayılması gerek. İzmir ve Urla'nın buna öncülük yaptığını görüyorum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Urla Belediye Başkanımıza bu güzel festival için teşekkür ediyorum" dedi.



Malgaca Pazarında çocuklara eğlence



Enginar Festivali kapsamında çocuklar, Malgaca Pazarına kurulan "Çocuk Enginar Bahçesi"nde eğlendi. Yüz boyama, taç yapma, resim yapma gibi etkinliklerle çocuklar festivalde keyifli vakit geçirdi. - İZMİR