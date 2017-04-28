Enginar tüm kalbiyle sizi çağırıyor…

Bu yıl 1 milyon ziyaretçi hedefiyle düzenlenen festivalin açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da katıldı.

Başkan Kocaoğlu bölge insanının emeği ve alın terini düzenledikleri ulusal ve uluslararası etkinliklerle değere dönüştürmek, Yarımada'nın ürünlerini tüm dünyaya tanıtmak istediklerini söyledi.

Yarımada'nın kalkınma stratejisinde önemli yer tutan ürünlerden enginarın tanıtılması amacıyla düzenlenen "3. Uluslararası Enginar Festivali" Urla'da başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla Belediyesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Reseau Delice (Dünya Gurme Şehirler Birliği) işbirliğiyle gerçekleştirilen festivale geçen yıl 500 bin ziyaretçi gelmesinin ardından bu yıl çıta daha da yükseldi. Urlalıların hedefi 30 Nisan'a kadar devam edecek festival süresince 1 milyon ziyaretçi ağırlamak. Enginar yemeği yarışmaları, tadım etkinlikleri, paneller, sergiler ve atölyelerle renkli görüntülere sahne olması beklenen festival İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun da katıldığı kortej yürüyüşüyle başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde gerçekleşen yürüyüşe İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Halk Oyunları ekipleri de renk kattı.

Nakış gibi işledik..

Açılış töreninde konuşan İzmir büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, bölge insanının emeği ve alın terini düzenledikleri ulusal ve uluslararası etkinliklerle değere dönüştürmek, Yarımada'nın ürünlerini tüm dünyaya tanıtmak istediklerini belirterek şunları kaydetti:

"Biz üretmenin ne demek olduğunu biliyoruz. Tarımın ne demek olduğunu biliyoruz. Bir ülkenin tarımsız kalkınamayacağını da biliyoruz. 13 yıldır sanayi, turizm ve hizmet sektörüyle birlikte tarım sektörünün de gelişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızın karşılığında İzmirli hemşerilerimizin refahı artıyor. Ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunuyoruz."

Yarımada'nın nasıl kalkınacağını belirlemek için 20'yi aşkın bilim insanıyla birlikte çalışarak yol haritası niteliğindeki stratejik plan hazırladıklarını ifade eden Başkan Kocaoğlu, sözlerini topluma yönelik birlik, beraberlik mesajıyla noktaladı.

Enginar üçüncü kez kalbini açtı

Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar da bu yıl üçüncüsü düzenlenen festival sayesinde, zaten bir yıldız olan Urla'nın parıltılı ışığının ülke geneline yayılmaya başladığını söyledi. Uluslararası Urla Enginar Festivali'nin, "yılın en iyi festivali" ödülüne layık görüldüğünün altını çizen Uyar, başta Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Urla Ziraat Odası Başkanı Nurettin Kılınç ise enginarın herkes tarafından bilinmesi için yapılan etkinliklerde çiftçilerin alın teri olduğunu belirterek tarım kesiminin desteklenmesini istedi.

Oteller doldu

Festivali takip etmek için hem yurtiçi hem de yurt dışından gelen misafirlerle birlikte Urla ve yakın çevresindeki oteller ile pansiyonların dolduğu belirtildi. Festival boyunca ilçeye 1 milyon kişi bekleniyor. Festivale aylardır hazırlanan Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, enginar reçeli, enginar sabunu, enginar yemekleri ile enginar temalı hediyelik ve tekstil ürünlerini festivalde sunacak. Cumhuriyet Meydanı'nda kurulacak tadım atölyelerinde ayrıca "enginarlı kabak çiçeği tatlısı", "karidesli enginar mücver", "dereotlu enginarlı somon turşusu", "Fas usulü mor enginar", "Hollandez soslu enginar", "enginarlı karnıyarık", "ançuezli vinegret sos eşliğinde Urla Sakız enginarı", "enginarlı kiş", "enginarlı büzgü börek", "enginar çorbası", "enginar kroket", "enginar konservesi", 10 baharat eklenerek yapılan "enginar çayı", "enginar döneri", "enginar tatlısı" gibi lezzetleri de konuklara ikram edilecek.

