"Enginar'ın Kalbi" muhtaç çocuklar için attı

Koruncuk Vakfı yararına Demircili Köyü'nde düzenlenen törende katılımcılar muhtaç çocuklar için yapılan köy için yardımda bulundu. Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, "Enginar'ın kalbi şimdi de çok önemli bir amaç için burada muhtaç çocuklarımız için attı" dedi.

Demircili Köyü'nde düzenlenen "Long Table" organizasyonda konuşan Koruncuk Vakfı İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Işıl Nişli, bağışçılara ve destekçilere teşekkür etti, Urla'da açılacak yöne köyün hizmete girmesinde sona gelindiğini söyledi. Başkan Nişli Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar'a ve organizasyona katılan Kaymakam Murat Sefa Demiryürek'e teşekkür etti. Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar konuşmasında Koruncuk Vakfı'nın yöneticilerine ve destekçilerine muhtaç çocuklar adına teşekkür etti. Uyar. "Bu organizasyonun festivalimiz içerisinde paha biçilmez bir değeri var. Buraya gelenler çok iyi bir şeye destek oluyorlar. Enginar'ın kalbi şimdi burada çocuklarımız için atıyor" dedi.

Kaymakam Murat Sefa Demiryürek ise festivalin çok başarılı geçtiğini belirterek, muhtaç çocuklar için çaba gösterenleri kutladı. Katılımcılar Demircili Köyü'nde Enginar tarlasında hatıra fotoğrafı da çektirdi.

FESTİVALDEN HERKES MEMNUN

Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, festivalin son gününde alanlarda yer alan stantları tek tek gezerek esnafa festival hakkında izlenimlerini sordu.

Festivalden son derece mutlu olduklarını ifade eden esnaf ve üreticilerin yanı sıra İzmir dışından Ankara'dan, İstanbul'dan ve Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen ziyaretçiler festival alanında karşılaştıkları Başkan Sibel Uyar'ı kutladılar.