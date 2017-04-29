Enginar Festivaline Ünlülerden Tam Not

Hem baharın gelişini hissettiren hem de kentin ekonomisine can katan enginar, birbirinden renkli görüntülere sahne olmaya devam ediyor.

TÜRSAB ile birlikte "İzmir'i Keşfedelim" turuna çıkan turizmciler ve yazarların yanı sıra tv programcıları Derya Baykal ve Sedef İybar başta olmak üzere birçok ünlü isim Urla'ya geldi. Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar'la röportaj yapan Derya Baykal, özellikle üretici kadınlarla festivalin büyük bir anlam kazandığını belirtti, Başkan Uyar'ı kutladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla Belediyesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından organize edilen festival, Türkiye'nin dört bir yanından gelen insanların akınına uğradı. Gelen misafirler ve Urlalılar için festival kapsamında ise Urla'nın birçok sokağında sergiler, yemek atölyeleri, eğlenceler, paneller gibi etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor.

TADIM ATÖLYELERİNDE ENGİNARIN HER HALİ YAPILIYOR

Urla'nın mutfak zenginliğinin öne çıkarılması amacı ile yöreye özgü enginarlı yemek tarifleri, Türk ve yabancı şefler ile atölye çalışmaları ve tadım etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

Urla Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen Tadım Atölyesinde Şef Dilek Yetkiner moderatörlüğünde Şef Maksut Aşkar, Şef Roland Debuyst ve Eğitmen Şef Rudolf Van Nunen tarafından enginarlı yemekler izleyicilere anlatılarak yapıldı. Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar'ında katıldığı atölyede Başkan Uyar, yemek yapımları sonrasında şeflere teşekkür ederek plaket verdi.

HÜRRİYET GAZETESİ EKİBİNDEN FESTİVALE TAM NOT

Dün gerçekleştirilen Enginar Festivali açılışının ardından Hürriyet Gazetesi yazarlarıyla Sanat Sokağında bir araya gelen Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, yazarlara enginar festivali hakkında bilgiler verdi. Festivalleri eğlence amaçlı yapmadıklarını bir kez daha vurgulayan Uyar; "Biz istiyoruz ki üreticimiz kazansın, esnafımız kazansın, Urlamız kazansın. Urlamız zaten bir yıldızdı ama bu festivalle parıltılı ışığını tüm Türkiye'ye yansıttı" dedi.

Urla'nın çok güzel bir ilçe olduğunu söyleyen Ertuğrul Özkök ise, Enginar Festivali'nin Türkiye'nin en güzel festivali olduğunu belirtti.