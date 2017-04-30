Enginar Festivali, Gala Yemeği ile Taçlandı
Uluslararası 3. Urla Enginar Festivali’nin gala yemeği dün akşam Köstem Zeytinyağı Müzesi’nde gerçekleşti.
Uluslararası 3. Urla Enginar Festivali'nin gala yemeği dün akşam Köstem Zeytinyağı Müzesi'nde gerçekleşti.
Uluslararası 3. Urla Enginar Festivali'nin gala yemeğine; CHP 24. Dönem Milletvekili Alaattin Yüksel, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar ve eşi Günay Uyar, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, ünlü modacı Hakan Akkaya, belediye meclis Üyeleri, gazete yöneticileri ve temsilcileri, festivale katılan uluslararası şefler katıldı. Yemeğin ardından Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu adına Muzaffer Tunçağ, ünlü modacı Hakan Akkaya, Urla Ziraat Odası Başkanı Nurettin Kılıç, Enginar Festivali Komite Başkanı Filiz Özkan, Köstem Zeytinyağı Müzesi sahibi Levent Köstem, Doğal Sofra Gönüllüleri Temsilcisi Bilge Bengisu Öğünlü adına Birgül Türkel, Enginar Festivali Sosyal Medya Sorumlusu Dilek Yetkiner, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü Koordinatörü Sırma Güven ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Betül Öztürk'e emekleri için teşekkür plaketi takdim etti.
"Festivalimizi geliştirerek devam ettireceğiz"
Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, festivalin düzenlenmesinde paydaş olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Urla'daki sivil toplum örgütlerine katkı ve emeklerinden dolayı teşekkür etti. Uyar, "Amacımız yöredeki enginar üretimi ve tarımsal gelişimi yerel yönetim olarak harekete geçirmek ve desteklemek. Üç yıllık sürede Uluslararası Enginar Festivalimiz çok büyük aşamalar kaydetti ve yöre yaşayanlarına sosyal ekonomik katkıları oldu. Esnafımız, kadın girişimcilerimiz ve halkımız bu çabalarımıza destek veriyor. Festivalimizi geliştirerek devam ettireceğiz" dedi. - İZMİR