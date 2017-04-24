Engelsiz Yaşam Merkezinde Sona Doğru

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak Engelsiz Yaşam Merkezinde çalışmalar devam ediyor.



Fen İşleri Dairesi Başkanı Ali Oktar, yaptığı yazılı açıklamada, Yenigün Mahallesi'nde bin metrekare alan üzerinde hayata geçirilen projenin yüzde 70 oranında bitirildiğini belirtti.



Merkezi, kısa sürede tamamlayarak, kullanıma sunacaklarını bildiren Oktar, şunları kaydetti:



"Merkez, Büyükşehir Belediyesi olarak en özel olarak gördüğümüz projelerin başında geliyor. İçerisinde spor salonu, eğitim sınıfları, yemekhanesi, reviri, seminer salonu, müzik sınıfı ve diğer tüm gereklilikleriyle engelli kardeşlerimizin her türlü ihtiyacına hizmet sunacak. Alanında uzman eğitimciler, çocuk gelişimciler, psikologlar ve fizyoterapistler gözetiminde engellilerimize yönelik eğitimler sunulacak. Merkez, engellilerimizin ve ailelerinin tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek niteliğe ve donanıma sahip olacak."