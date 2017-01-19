Engelsiz Yaşam Merkezi Engelli Çocuklara Işık Tutuyor

Adıyaman Belediyesi tarafından engelli çocuklara yönelik eğitim hizmet vermesi amacıyla açılan Engelsiz Yaşam Beceri Uygulama Merkezi, her sene 150'nin üzerinde öğrenciye ışık tutuyor.



Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Engelsiz Yaşam Beceri Uygulama Merkezi faaliyete başladığı günden bu yana yüzlerce engelli çocuğa kişisel gelişim ve el becerilerini geliştiren eğitimler verilen merkezde bu yıl 161 öğrencinin eğitim gördüğünü söyleyen yetkililer, üç eğitmenle devam eden eğitimlerin çeşitlerini arttırdıklarını dile getirdiler.



Eğitimlerde teknolojiden fazlasıyla yararlandıklarını da söyleyen yetkililer, "Engelli çocuklarımızı geleceğe hazırlamak için belediyemiz tarafından açılan Engelsiz Yaşam Beceri ve Uygulama Merkezimizde bu yıl 27'si servislerle evden alınan toplam 161 öğrencimiz eğitim görüyor. Bu öğrencilerimizin büyük çoğunluğu okuldan kalan zamanını merkezimizde geçiriyor. Merkezimizde eğitim veren üç tane hocamız, gerek öğrencilerin okuldaki hocaları ile irtibata geçerek onların eğitimleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuyor, gerekse merkezimizde uyguladıkları çeşitli eğitim yöntemleri ile çocuklarımızın el becerilerini geliştirmeye yönelik katkılar sunuyor" şeklinde bilgi verildi.



Merkezde kağıt kıvırma sanatı, resim, ebru, rölyef, folklor, alüminyum folyo sanatı, yemek yapma, spor ve yürüyüş aktiviteleri gibi eğitimlerin verildiğini de vurgulayan yetkililer, "Merkezimizde Resim ve ebru dersleri için eğitimler veren hocalarımız, böylelikle çocuklarımızın becerilerini geliştirmeyi amaçlıyorlar. Bunun yanında mutfakta pasta yapma, yumurta kırma gibi etkinliklerle de bu işlem pekiştiriliyor. Güzel havalarda dışarıda futbol maçı yaptırılan öğrencilerimize soğuk havalarda ise sınıflarda çeşitli oyunlar oynanmasına olanak sağlanıyor. Bu eğitimlerin yanında hocalarımız tarafından öz eğitim olarak adlandırdığımız el ve yüz yıkama, tırnak kesme gibi eğitimlerde veriliyor. Bu anlamda merkezimizdeki olanakların sağlanmasında her zaman destek olan Belediye Başkanımız Fehmi Hüsrev Kutlu'ya teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. - ADIYAMAN