Engelsiz Taksi' Uygulama Provası

Beşiktaş Belediyesi 16 Nisan referandum unda sandığa gitmekte güçlük çekecek engelli ve hasta olan vatandaşlar için 'Engelsiz Taksi' uygulaması başlattı. Uygulama kapsamında yapılan provada 5 engelli vatandaş, referandum a 3 gün kala engelli araçlarıyla oy kullanacakları okula götürülerek oy kullandı.



Beşiktaş Belediyesi 16 Nisan referandum unda sandığa gitmekte güçlük çekecek engelli, hasta olan vatandaşlar için 'Engelsiz Taksi' uygulaması başlattı. Referanduma 3 gün kala engelli vatandaşlarla referandum günü hizmet verecek olan 'Engelsiz Taksi' uygulamasının provası yapıldı. Prova kapsamına 5 engelli vatandaş engelli araçlarına bindirip oy kullanacakları okula götürülerek oy kullandırıldı. Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar da engelli vatandaşların yanında bulunarak vatandaşların oy kullanmalarında yardımcı oldu. Öte yandan görme engelli vatandaşlar için Yüksek Seçim Kurulu tarafından uygulamaya konulan 'Erişilebilir Oy Pusulası'nın provası yapılarak nasıl oy kullanılacağı gösterildi. Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, "170 arkadaşımızın yarın eğitimleri bitecek ve yaklaşık 50 civarında araçla 170 kişilik bir deyim yerindeyse hizmet ordusuyla referandum günü başta Beşiktaş ilçesinden olmak üzere hizmet verecek. Bunun yanında diğer belediyelere de yani komşu belediyelere de destek vereceğiz. Çünkü çok iyi hazırlandık bu konuda. Yüksek Seçim Kuruluyla da burada kazandığımız tecrübeyi paylaşmak istiyorum. Geçen seçimlerde 473 engelliyi sandığa taşıdık. Orada fiziki koşullar özellikle sandıklarda yani sandıkların kurulduğu okullarda asansör engelli alt yapısı fevkalade kötü ve erişilebilir değil. Ama daha kolay bir yöntem var aslında sandığı götürebiliriz. Her ilçede bir sandık mobilize olabilir. Sandık görevlilerinin tamamı onlara bizim belediyelerin, yerel yönetimlerin, ilçe seçin kurlarının onlara verdiği araçlarla önceden belirlenmiş önceden müracaatları yapılmış raporları alınmış engelli dostlarımıza kardeşlerimize yurttaşlarımıza yerlerinde oy kullanma imkanı verebilir. Aslında bu seçimden sonra bence Türkiye'nin milyonlarca engellisine bu hizmeti götürmesi gerekiyor" dedi.



Engelsiz taksi hizmetinden yararlanan bir vatandaş ise, "Belediye zaten bu hizmeti 4-5 seneden beri veriyor. Ben 3'üncü seferdir bu hizmeti kullanıyorum Beşiktaş Belediyesinde. Gayet iyi olması gereken bir şey gayette memnunuz. Hatta benim kullanacağım sandığın üst katlarda olduğu dönemler oldu. Sandığı aşağı getirmeler oldu, beni yukarı kaldırmalar oldu. Şimdi daha iyi en azından oy kullanacağım sandık alt katta. Seçin günü belediyenin aracı bize verdiği saatte eve gelecek. Alacaklar beni sandığa götürüp oyumu kullanacağım. Belediyede toplandık araçlara bindik buraya geldik. Prova gayet iyi oldu" şeklinde konuştu.



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