Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi Hizmete Sunuldu

Sağlık Bakanlığının işitme engelliler için kurduğu Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi (ESİM), Tekirdağ'da hizmete sunuldu.



Tekirdağ Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından işitme engelli bireylerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve sağlık hizmeti sunumunda oluşabilecek iletişim sorununu ortadan kaldırmak amacı ile işaret dilinde 7/24 gönüllü destek veren Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi'nin (ESİM) hizmete sunulduğu kaydedildi.



ESİM mobil uygulamasının geliştirilerek, mobil marketlerde ücretsiz olarak vatandaşların erişimine açıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"İletişim engelli vatandaşlarımıza ESİM aracılığı ile 112 Acil ambulans hizmeti, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) hizmeti ve tercüme hizmeti verilmektedir. ESİM'in geliştirilme amacına uygun hizmet sunabilmesi için işitme engelli vatandaşlarımızın ESİM mobil uygulamasından haberdar olması son derece önem arz etmektedir. Bu bağlamda ilimizde birinci basamak sağlık hizmetleri sunan tüm sağlık kuruluşlarına işitme engelli vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunarken ESİM mobil uygulaması aracılığıyla destek alabileceklerdir."