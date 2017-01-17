Engelsiz Renkler Sergisi Açılıyor

Engelsiz Renkler isimli sergi 17-18 Ocak Niş Art Nişantaşı sanat galeride satışa sunulacak. Kimsesiz engellilerin yapmış oldukları resimlerin satışından elde edilen gelirle Hüsnü Ayık bakım merkezine destek sağlanacak.

Sahip olduğu imkanlar ile Türkiye de tek olan bakım merkezinin ihtiyaç ve giderleri Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği tarafından karşılanmaktadır. Kimsesiz engellilerin kaldığı bakım merkezinde ki sakinler orada gün içerisinde yaptıkları resim çalışmalarını maddi bir gelire dönüştürerek bakım merkezine kendi emekleriyle destek olacak. Kendileri gibi kimsesiz olan ve sosyal yoksunluk içerisinde ki engellilerinde bakım merkezinden faydalanabilmesi için kolları sıvayan bakım merkezi sakinleri Salı gün açılışı yapılacak olan sergide bulunacak.

Niş Art Galeri sahibi Nihat Tokat'ın desteğiyle hayata geçirilen projenin açılışı 17 Ocak saat 18:00 'de TOFD Başkanı Ramazan Baş'ın da katıldığı bir kokteyl ile açılacak. 15'e yakın engellinin resimlerinin yer aldığı sergi Teşvikiye-NişArt Galery'de 18 Ocak'a kadar devam edecek.



