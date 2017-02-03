Engelsiz İşletmeler İçin Uzmanlar Biraraya Geldi

Engelsiz işletme sertifikası verilecek işletmeler için projeleri hızla olgunlaştıran ve sonuca yaklaşan belediye, son olarak Gastronomi Turizm Dernek Başkanı ve Marka Doktoru Gürkan Boztepe, İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü Nedret Apaydın ve TÜRSAB Gastronomi Komite Üyesi Koraltan Saygın'ı ağırladı.

Tekerlekli sandalye kullananlar, görme engelliler, işitme engelliler, yaşlılar ve çocuk arabası kullanan ailelerin rahatça hizmet alması adına erişilebilir engelsiz işletmeler için Beylikdüzü Belediyesi ve Engelsiz Hayat Dayanışma Derneği birlikte yürüttükleri çalışmanın hazırlıklarını tamamlıyor. Mekanlarını uygun hale getirenlere verilecek sertifikayla işletmeler engelsiz sıfatını kazanmış olacak. Bu doğrultuda Beylikdüzü Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Çakılcıoğlu, Gastronomi Turizm Dernek Başkanı ve Marka Doktoru Gürkan Boztepe, İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü Nedret Apaydın, TÜRSAB Gastronomi Komite Üyesi Koraltan Saygın ve Engelsiz Hayat Dayanışma Derneği Başkanı Adem Kuyumcu ile bir araya geldi.

Buluşmada, Beylikdüzü ilçesinde bulunan işletmelerin engelsiz olması, herkes için erişilebilir standartlara ulaşması için inşaat ve ruhsat aşamasında yapılacaklar anlatıldı. Boztepe, Apaydın, Saygın ve Kuyumcu, Başkan Yardımcısı Çakılcıoğlu'yla istişarelerde bulundu. Çakılcıoğlu, "Standardizasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından belgeler verilmeye başlayacak. Hedefimiz, ilçenin her noktasındaki işletmelerin bu şekilde erişilebilir olması."dedi.

