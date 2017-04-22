Engelsiz İş Dünyası Kongresi"
"Engelsiz İş Dünyası Kongresi" 9-11 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek.
"Engelsiz İş Dünyası Kongresi" 9-11 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek.
Destekli Yaşam Strateji Araştırma ve Uygulama Merkezi (DEYSAM) açıklamasına göre, yürüyemeyen, işitemeyen, göremeyen, ellerini kullanamayan, öğrenme güçlüğü bulunan toplumsal gruplara yönelik destek teknolojileri, ürün, hizmet, iş ve yatırım modellerini konu alan kongre yurt içi ve yurt dışından gerçekleşen katılımlarla "dünyada ilk defa" İstanbul'da organize edilecek.
Kongre, DEYSAM koordinasyonunda, "Avrupa Engelliler Hizmet Sağlayıcıları Birliği", "Engelsiz Dünya Birliği", "Türk Amerikan İş Adamları Derneği" işbirliği, Ekonomi Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, iş adamları örgütleri ve İslam İşbirliği Teşkilatı katkılarıyla yapılacak.
Ulusal ve uluslararası ziyaretçilere destekli yaşam farkındalık eğitimi ve kurumsal analiz hizmetinin de verileceği kongreyle kamuoyunda farkındalığın yaygınlaşması, destekli yaşam grubunda bulunan bireylerin istihdam imkanlarının artırılması ve "Destekli Yaşam Sektörü"nün gelişimi amaçlanıyor.