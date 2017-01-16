TÜMÜ
Haberler Search
Engelsiz Gaziantepspor, Kızıltepe Engelini de Aştı

Engelsiz Gaziantepspor, Kızıltepe Engelini de Aştı

Türkiye Bedensel Engelliler Garanti Tekerlekli Sandalye Basketbol 2.Ligi’nde mücadele Engelsiz Gaziantepspor, kendi seyircisi önünde karşılaştığı Kızıltepe Engelliler’i 60-55 yendi.

Engelsiz Gaziantepspor, Kızıltepe Engelini de Aştı

Türkiye Bedensel Engelliler Garanti Tekerlekli Sandalye Basketbol 2.Ligi'nde mücadele Engelsiz Gaziantepspor, kendi seyircisi önünde karşılaştığı Kızıltepe Engelliler'i 60-55 yendi.

Kamil Ocak Kapalı Spor salonunda oynanan müsabakaya Engelsiz Gaziantepspor, birinci ve dördüncü periyotlarda gerçekleştirdiği başarılı atışlarla Kızıltepe Engellileri 60-55'lik skorla yenmeyi başardı. 22 Ocak Pazar günü Aksaray Bedensel Engeliler Tekerlekli Sandalye takımı ile deplasmanda karşılaşacak olan Engelsiz Gaziantepspor, bu müsabakadan da galibiyetle ayrılarak, seriyi sürdürmek istiyor. - GAZİANTEP

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

4
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads