Engelsiz Gaziantepspor, Kızıltepe Engelini de Aştı

Türkiye Bedensel Engelliler Garanti Tekerlekli Sandalye Basketbol 2.Ligi'nde mücadele Engelsiz Gaziantepspor, kendi seyircisi önünde karşılaştığı Kızıltepe Engelliler'i 60-55 yendi.



Kamil Ocak Kapalı Spor salonunda oynanan müsabakaya Engelsiz Gaziantepspor, birinci ve dördüncü periyotlarda gerçekleştirdiği başarılı atışlarla Kızıltepe Engellileri 60-55'lik skorla yenmeyi başardı. 22 Ocak Pazar günü Aksaray Bedensel Engeliler Tekerlekli Sandalye takımı ile deplasmanda karşılaşacak olan Engelsiz Gaziantepspor, bu müsabakadan da galibiyetle ayrılarak, seriyi sürdürmek istiyor. - GAZİANTEP