Engelsiz 23 Nisan" Etkinliği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Öğrenci Konseyi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel "Engelsiz 23 Nisan" temasıyla bir program düzenledi.



OMÜ Vakfı Koleji ile Altınkum Özel Eğitim Okulu öğrencilerinin katılımıyla renkli görüntülere sahne olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri OMÜ Yaşam Merkezi önünde gerçekleştirildi.



Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, akademisyenler, Öğrenci Konsey Başkanı Muhsin Oğul, konsey görevlileri ve öğrencilerin eşliğiyle farklı yeteneklere sahip çocukların etkinliklerine yer verilen program büyük bir coşku ve heyecanla izlendi.



"23 Nisan bizler için dönüm noktasıdır"



Etkinlikler öncesi yapılan konuşmalarda söz alan Öğrenci Konseyi Başkanı Muhsin Oğul 23 Nisan 1920 tarihinin Türk milleti için önemine değinerek, "Bundan 97 yıl öncesi, aziz milletimiz için bir dönüm noktası olmuştur. O dönüm noktasının kaderi ise bu milletin çocuklarının omuzlarında yükselecektir. Bu vesileyle bütün aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" dedi.



Konsey Başkanı Muhsin Oğul'un ardından konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran ise çocuklarımızın bizlerin yarınları olduğunu belirttiği konuşmasında şu sözlere yer verdi: "Bizler bugün en iyi şekilde çocuklarımıza sahip çıkmalıyız ki, yarınlarımız ve geleceğimiz daha emin ellerde olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı devletimize ve milletimize birlik-beraberlik ve esenlik getirmesini temenni ederken engelli engelsiz tüm çocuklarımıza unutamayacakları nice günler diliyorum. Hep birlikte toplumda engellilere yönelik farkındalık ve duyarlılık oluşturulmasına katkıda bulunduğumuza inanıyoruz. Bu özel günü çocuklarımıza armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi şükran ve saygıyla yad ediyorum."



Programda, Türk bayrakları ve balonlar eşliğinde kendi bayramlarını doyasıya kutlayan OMÜ Vakfı Koleji ile Altınkum Özel Eğitim Okulu öğrencilerinin gösterileri ilgiyle izlendi. Atakan Orkestrası'nın şarkılarıyla gönüllerince eğlenen çocukların okuduğu şiirler ise katılımcılardan yoğun alkış aldı. - SAMSUN